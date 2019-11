Beim Linksabbiegen hat es gekracht

Auf der Staatsstraße 2281, von Bamberg in Richtung Pödeldorf, wollte ein 30-jähriger Audifahrer am Dienstagnachmittag nach links in einen Pendlerparkplatz einbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 19-jährigen VW-Fahrer. Bei der Kollision wurde der VW-Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 35 000 Euro.