Beim Linksabbiegen hat es gekracht

Beim Linksabbiegen vom Börstig auf den Berliner Ring missachtete am Mittwoch um 7.15 Uhr ein VW-Fahrer die Vorfahrt eines Seat-Fahrers, weshalb beide Fahrzeuge ineinanderkrachten. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf etwa 35 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Da kommt einiges zusammen Am Mittwochnachmittag wurde am Laubanger eine 46-jährige Frau mit ihrem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei nahmen die Beamten deutlichen Cannabisgeruch in dem Fahrzeug wahr. Außerdem wollte die Dame noch einen angerauchten Joint unter dem Fahrersitz verstecken, was den wachen Augen der Polizei allerdings nicht verborgen blieb. In der Handtasche der Frau kamen dann noch eine geringe Menge Haschisch, ein Joint sowie etwas Amphetamin zum Vorschein. Weiterhin hatte sie an dem Pkw, der seit Mitte März dieses Jahres abgemeldet war, falsche Kennzeichen angebracht und war auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des Fahrzeuges an; außerdem musste sich die Frau noch einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Radler und Fußgänger kommen sich in die Quere Am Dienstag gegen 12.30 Uhr lief ein bislang noch Unbekannter in der Pödeldorfer Straße auf Höhe Hausnummer 221 unvermittelt vom Gehweg auf den Fahrradweg. Dort waren zwei Radler stadteinwärts unterwegs, wovon einer abbremsen musste und stürzte. Der zweite Radfahrer wich dem Gestürzten aus, kam ins Schlingern und beschädigte mit dem Lenkrad die Beifahrerseite eines geparkten VW Passat. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 1500 Euro beziffert. Der Fußgänger sowie der gestürzte Radfahrer entfernten sich anschließend von der Unfallstelle. Diebe haben es auf E-Bikes abgesehen Am Mittwoch wurden der Polizei erneut zwei Diebstähle von E-Bikes gemeldet. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde aus einer Tiefgarage am Birkengraben ein schwarz-rotes E-Bike der Marke Corratec im Zeitwert von 2900 Euro gestohlen. Zwischen 7. und 15. Oktober erbeuteten die Diebe in einem Fahrradabstellraum eines Mehrfamilienhaus in der Grafensteinstraße ein blaues Cube-E-Bike im Wert von 2200 Euro. Ertapptem Ladendieb gelingt die Flucht Am Mittwoch gegen 16.45 Uhr wurde die Polizei über einen Ladendiebstahl informiert. Wie sich herausstellte, hatte sich ein etwa 25-jähriger Mann in einem Geschäft am Grünen Markt auffällig verhalten. Als der Mann bemerkte, dass er beobachtet wird, lief er zum Ausgang, wo die Diebstahlsanlage anschlug. Der Täter wollte dann auf sein Fahrrad steigen und flüchten, was von dem beherzten Zeugen verhindert wurde. Allerdings gelang dem Unbekannten dennoch die Flucht zu Fuß, wobei er zwei gestohlene Hosen verlor. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief negativ. Alkohol und Drogen bleiben nicht verborgen Bei der Kontrolle eines Autos mit niederländischer Zulassung am Mittwochvormittag im Bereich Wunderburg wurden bei dem 36-jährigen Fahrer, neben leichtem Alkoholeinfluss, auch drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. pol