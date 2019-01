Beim Linksabbiegen hat es gekracht

Leicht verletzt wurde eine Autofahrerin bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag. Beim Linksabbiegen von der Memmelsdorfer Straße in die Heiliggrabstraße hatte die 22-Jährige einen vorfahrtsberechtigten VW übersehen. Beim Zusammenprall entstanden an den Fahrzeugen ein Sachschaden von 6000 Euro. Betrunkene Radlerin stürzt In der Willy-Lessing-Straße stürzte am Freitag kurz vor 1.45 Uhr eine 27-jährige Frau von ihrem Fahrrad und zog sich eine Gesichtsverletzung zu. Wie sich herausstellte, war die Radlerin betrunken. Zusammenstoß nach Vorfahrtfehler An der Einmündung Nürnberger Straße/Obere Schildstraße stießen am Donnertag gegen 11.15 Uhr zwei Pkw zusammen, weil ein Firmenfahrzeug die Vorfahrt eines entgegenkommenden Ford-Fahrers missachtet hatte. Schaden: rund 5000 Euro. pol