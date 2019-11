Beim Liederabend in Weitramsdorf gab es viel zum Zuhören und viel zum Mitmachen

Der Einladung zu einem gemeinsamen Liederabend des Gesangvereins Weitramsdorf am vergangenen Samstagabend in der Sport- und Kulturhalle von Weitramsdorf waren Kinder der Weitramsdorfer Goldkehlchen und die Chorkinder der Jean-Paul-Schule gerne gefolgt. Mit Liedern wie "Hallihallo", "Hörst du die Regenwürmer husten" oder "Kinder auf dem Erdenstern" begeisterten die jüngeren Sänger mit ihrem Gesang und ihren Bewegungen die großen und kleinen Zuhörer. Zudem animierten sie ihre Gäste zum aktiven Mitgestalten der Lieder. Dabei hatten die Zuhörer sichtlich ihren Spaß.

Der Gesangverein Weitramsdorf besteht aus drei Chören, einem Männerchor, einem Frauenchor und einem gemischten Chor. Der gemischte Chor trat dann auch mit den Kinderchören und Gesangvereinen auf. Darüber hinaus sang der gemischte Chor "What a wonderful day" oder die "Capri Fischer" und "Im Wagen vor mir".

Turbulent ging es beim Chor s "In Joy" aus Lichtenfels zu - denn Nomen est Omen. Die Akteure drückten viel Freude aus über die Liebe, das Leben und ihre Lieder wie "Nkasi sikele i Africa" (Gott segne Afrika), "Red red rose" und das Spiritual "Amazing grace".

Der Männerchor Judenbach sang Lieder über die schönen Frauen. Ließ mit "La Montanara" den romantischen Ruf der Berge erklingen und regte mit dem Lied "Deutschmeister Regimentsmarsch" die Zuhörer zum Mitklatschen an.

Auch sanfte Klänge

Da zwei Chöre ihre Teilnahme leider absagen mussten, sang und spielte "In Joy" das Stück "Oblisana". Hier waren wiederum die Gäste gefragt, indem sie sich gegenseitig auf die Schenkel oder Handflächen klopften. Dass Männer auch sanft singen, bewiesen bewiesen die Sänger aus Judenbach. Unter dem Chornamen "Belcanto" (Schöne Stimme) machten sie ihrem Namen alle Ehre und gaben Lieder wie "I'm walking", "Du bist mein" und "Ein Freund, ein guter Freund" zum Besten.

Auch der Chor Alt und Jung aus Weißenbrunn am Forst begeisterte mit seinem Gesang die Zuhörerschaft, sei es bei "Halleluja", "Rock Mi" oder "Wir machen Musik" und "Time to say goodbye". Als die Leiterin Andrea Lorenz den italienischen Part des Lieds als Solo sang, standen die Zuhörer auf und applaudierten kräftig. Die Weitramsdorfer Sänger und Sängerinnen rundeten den Abend mit ihren Liedern ab. "Dir gehört mein Herz", "Ein ehrenwertes Haus" und "Hinterm Horizont" von Udo Lindenberg wurden begeistert aufgenommen. Bei diesem letzten Lied trat eine Weitramsdorfer Ausgabe von Udo Lindenberg auf und quetschte Teile des Liedes auf seine unvergleichliche Art durch das Mikrofon.

Die Moderation des Abends hatte Rainer Köhler übernommen. Michael Teufel ist der neue Vorsitzende des Gesangvereins Weitramsdorf. Er löste im September dieses Jahres den langjähren Vorsitzenden Rainer Axmann ab. Dieser hatte nach 44 Leitungsjahren sein Amt niedergelegt. Michael Teufel und Werner Strehler dankten Rainer Axmann für seine unermüdliche Leitungstreue. Die Leiterin des Chores "In Joy", Pia Hempfling, trat auch in ihrer neuen Position als stellvertretende Kreischorleiterin des Sängerkreises Coburg/Kronach/Lichtenfels auf.

Zahlreiche Zugaben gaben die Gesangsvereine und Chöre ihrem Publikum. Und ein bisschen dachten sie auch an die Mitgliederwerbung, denn Rainer Köhler lud jeden Musik- und Gesangsbegeisterten dazu ein, sich im Chor oder Gesangverein auszuprobieren. Man müsse kein Caruso und keine Callas sein. Die Türen stünden für jeden Singbegeisterten und jede Singbegeisterte weit offen, hieß es. Informationen über die Weitramsdorfer Sänger erhielten Interessierte auch im Internet auf https://gesangverein-weitramsdorf.de. em