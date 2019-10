Beim Laufen die Trauer bewältigen

"Ein Stück weit gemeinsam gehen" - unter diesem Motto bietet der Christliche Palliativ- und Hospizdienst der Caritas Forchheim eine offene Walking-Gruppe an. Es ist Zeit zum Laufen, zum Schweigen, zum Reden und zum Zuhören. Eingeladen sind vor allem Menschen, welche sich gerade in Trauer oder in einer schwierigen Lebenssituation befinden. Die Gruppe trifft sich immer montags (viermal) ab 7. Oktober um 17 Uhr auf dem Parkplatz der St.-Anna-Wallfahrtskirche in Weilersbach für etwa eineinhalb Stunden. Wenn vorhanden Walkingstöcke mitbringen. Es ist keine Anmeldung erforderlich. red