Beim Ladendiebstahl erwischt

Am Donnerstagabend entwendete ein Mann in einem Baumarkt in der Fuldaer Straße verschiedene Waren, wie Klebeband, Kleber, Kessel und Kitt, im Gesamtwert von knapp 13 Euro. Da er von einer Mitarbeiterin des Marktes beobachtet wurde, wie er die Artikel in seine Hosentasche steckte, blieb sein Handeln nicht ohne Folgen. Nachdem er das Gebäude verlassen wollte, ohne zu bezahlen, wurde er ins Büro gebeten. Bei der Durchsuchung des Mannes haben die Polizeibeamten weiterhin Marihuana aufgefunden und sichergestellt. pol