Bad Kissingen vor 14 Stunden

Beim Ladendiebstahl beobachtet

Ein 13-jähriger Schüler wurde am Dienstag, gegen 16 Uhr, im Kaufland in der Steubenstraße vom Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er einen Tintenroller im Wert von 6,99 Euro einsteckte und an der Kass...