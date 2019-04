Beim Konsumieren von Amphetamin erwischt

Am Montagvormittag haben Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth zwei polnische Handwerker überrascht, welche mit ihrem Lieferwagen Rast am Autobahnparkplatz Sperbes machten. Diese waren gerade dabei, Amphetamin zu konsumieren. Als die Beamten zur Kontrolle an das Fahrzeug herantraten, versteckte der 26-Jährige am Fahrersitz schnell das weiße Pulver in einer Ablage oberhalb der Sonnenblende und stellte sich schlafend, als die Beamten ans Fenster klopften. Der 26-Jährige und sein 33-jähriger Beifahrer räumten schließlich ein, dass ihnen beiden das Amphetamin gehört und sie frisch konsumiert hatten. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde lediglich eine geringe Menge an Amphetamin sowie ein verbotenes Pfefferspray sichergestellt. Gegen die beiden jungen Arbeiter wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie gegen den 26-Jährigen zudem wegen des Vergehens nach dem Waffengesetz eingeleitet. pol