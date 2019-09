Beim Kochen Verständnis vertiefen

Die Malteser-Integrationslotsen veranstalten am Sonntag, 15. September, im Rahmen der 10. Interkulturellen Woche einen integrativen Kochtreff. "Nicht nur Liebe geht durch den Magen, auch Freundschaft und Verständnis lassen sich beim gemeinsamen Schnippeln, Kochen und Essen vertiefen", so Brigitte Schlee-Söder. Auf diese Weise können Hemmschwellen abgebaut werden. Der Kochtreff unter dem Motto "Orientalische Köstlichkeiten" findet von 11 bis 15 Uhr im Hotel Ballinghain in Reiterswiesen statt. Informationen und verbindliche Anmeldungen sind möglich unter brigitte.schlee-soeder@malteser.org oder per Whatsapp unter Tel.: 0170/555 38 61. sek