Dieses Ehejubiläum können nur wenige Paare feiern: Im Pottensteiner Ortsteil Trägweis feierten Maria und Alfred Hofmann ihre diamantene Hochzeit, zu der auch Bürgermeister Stefan Frühbeißer (CWU/UWV) gratulierte.

Geheiratet hatten beide vor 60 Jahren in Kichenbirkig, wo sie sowohl standesamtlich als auch kirchlich getraut wurden. Die Jubelbraut ist eine gebürtige Müller aus Stadelhofen bei Gößweinstein, wo sich beide auch beim Kerwatanz kennenlernten.

Alfred Hofmann, der aus Trägweis stammt, war Postbeamter, zunächst 30 Jahre lang in Pegnitz, dann 15 Jahre in Bayreuth. 1977 bauten beide ihr Haus in Trägweis und 1980 zogen sie wieder von Pegnitz in den Heimatort von Alfred Hofmann, der sich sehr für die Kirchengemeinde Kirchenbirkig engagierte. So war er acht Jahre lang Pfarrgemeinderat und viele Jahre in der Kirchenverwaltung tätig sowie Kindergartenbeauftragter des katholischen Kindergartens in Kirchenbirkig. Außerdem wickelte Alfred Hofmann als Ortsbeauftragter die Dorferneuerung und Flurbereinigung von Trägweis mit ab.

Seine Frau war Hausfrau und nebenbei viele Jahre lang Saisonarbeiterin bei der Quelle in Fürth. Ihr gemeinsames Hobby ist heute noch die Arbeit in ihrem eigenen Wald. Das Jubelpaar hat einen Sohn und zwei Enkelkinder.