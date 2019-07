Die Soldatenkameradschaft nimmt mit einer Fahnenabordnung am Festzug anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Soldatenkameradschaft Kirchlein teil. Alle Mitglieder werden gebeten, die Fahnenabordnung zu begleiten. Treffpunkt ist am Sonntag, 21. Juli, um 12.15 Uhr am Schulplatz in Kleukheim. red