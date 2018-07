Beim Hospizverein geht es um das Organ Darm

Das offene Hospizcafé hat wieder geöffnet, und zwar am Mittwoch, 4. Juli, von 15.30 bis 19 Uhr. Der Vortrag mit Sonja Dünisch "Wenn der Darm zwickt" beginnt um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am selben Tag ist auch das Trauercafé von 9 bis 12 Uhr in den Räumen des Hospizvereins in der Bahnhofstraße 36 geöffnet. red