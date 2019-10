Bereits im August sah ein Mann aus Oberleichtersbach in einem Kleinanzeigenportal im Internet ein günstiges Mobiltelefon und wurde sich mit dem Anbieter über den Preis in Höhe von

69 Euro einig. Leider kam die Ware beim Käufer nie an, so dass er am Dienstag, 8. Oktober, schließlich Anzeige wegen Betrugs erstattete. pol