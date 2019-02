Beim Frohsinn herrscht auch Harmonie

Manfred Mellenthin Harmonisch verlief die Jahreshauptversammlung des Burgläurer Gesangvereins "Frohsinn". Die im Amt bestätigte Vorsitzende Elke Back freute sich über zahlreich erschiene Mitglieder, über problemlose Neuwahlen und ein aktives Jahr.

Im Jahresrückblick erinnerte Luzia Stapf an die musikalische Gestaltung beim Seniorennachmittag im April. Mit einem zweitägigem Fest wurde Anfang Juni das 125-jährige Jubiläum beim traditionellem Plootzfest gefeiert. Ein besonderes Erlebnis war auch Ende Juni der von Paul Kuchmann organisierte Jahresausflug in die Hessische Rhön.Auch an den örtlichen und überörtlichen Veranstaltungen nahm der Chor in der Region teil.

Problemlos gestalteten sich die Neuwahlen. Elke Back wurde als Vorsitzende ebenso bestätigt wie Erich Mölter als 2. Vorsitzender. Dritter im Bunde, sprich zum 3. Vorsitzenden gewählt, ist Stefan Hilfenhaus.

Die Aufgaben der Schriftführer nimmt Maritta Ziegler wahr, als Kassierin fungiert Doris Kaufmann, Christiane Deppert wurde zur Beisitzerin gewählt. Elke Back bedankte sich bei Luzia Stapf, die 16 Jahre den Schriftverkehr souverän erledigt hatte, ebenso bei Paul Kuchmann, der ebenfalls seit 16 Jahren die finanziellen Angelegenheiten geregelt hatte.

Elke Back freute sich, Luitgard Karch für ihre 25 jährige Aktivität im Chor auszeichnen zu können. Ihr besonderer Dank galt der Dirigentin des Gesangvereins "Frohsinn", Albina Makiev. Back bescheinigte ihr, die Aktiven konstant zu fordern, aber auch zu fördern.

Ihre sehr gute Arbeit sei der Grundstein für den ausgezeichneten Ruf, den der Gesangverein Frohsinn im weiten Rund genießt.