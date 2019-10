Beim Friseur hat es gefunkt

Das Ehepaar Helene und Hans Fili feierte in Kronach Diamantene Hochzeit. Zum großen Ehrentag konnte das freundliche Jubelpaar zahlreiche Glückwünsche entgegennehmen. Allen voran gratulierte Kronachs Zweite Bürgermeisterin Angela Hofmann. Die Bürgermeistervertreterin überbrachte auch die Glückwünsche von Landrat Klaus Löffler. Sie dankte dem Ehepaar für seine Heimatverbundenheit zur Lucas-Cranach-Stadt.

Helene und Hans Fili lernten sich im Friseursalon des Vaters von Hans Fili kennen. Hier lernte Helene ab 1955 das Friseurhandwerk. Am 25. Oktober 1959 gaben sich beide das Jawort vor dem Traualtar in der Klosterkirche. Aus der Ehe ging Tochter Gabriele hervor. Neben Schwiegersohn Hubert Spindler gehören heute zur Familie noch zwei Enkelsöhne und zwei Urenkelkinder. Hans Fili ist gelernter Friseur und machte 1960 erfolgreich die Meisterprüfung. Nach der Bundeswehr war er 27 Jahre lang bei der Firma Siemens in Redwitz als Technischer Revisor tätig. Ehefrau Helene arbeitete zunächst als Haushaltshilfe, später viele Jahre als Friseurin. Das große Hobby des Jubelbräutigams war der Hundesport. Diesem widmete er sich ehrenamtlich 30 Jahre als Vorsitzender im Verein der Hundefreunde Kronach, was ihm zahlreiche Auszeichnungen einbrachte.

Im Namen der Pfarrei St. Johannes der Täufer Kronach sprach Pastoralreferentin Birgitta Staufer-Neubauer Glück- und Segenswünsche aus. eh