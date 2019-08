Beim Flohmarkt gibt es eine Tombola

Erfahrene Jäger und Sammler wissen es: Der Flohmarkt auf dem Sportgelände des TSV hat ein ganz besonderes Flair. Am Sonntag, 1. September, ist wieder Flohmarkt in Oberlauter. Wer auf der Suche nach einem raren Schnäppchen ist, sollte am Sonntag, 1. September, auf keinen Fall zu spät kommen: Schon in den frühen Morgenstunden sind die Stände schließlich besetzt. Wer als Verkäufer aktiv sein will, zahlt an den Sportverein eine Standgebühr (Informationen unter 0171/6908790 oder 0162/ 5663637). Wie gewohnt werden die Besucher des Flohmarkts vom Service-Team des TSV den ganzen Tag über mit allerlei Speisen und Getränken versorgt, es gibt ein buntes Rahmenprogramm und eine Tombola. red