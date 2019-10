Beim Einsatz verletzt

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Neustadt ist in der Nacht zum Samstag zu einem Einsatz wegen Ruhestörung nach Brendlorenzen gerufen worden. Der Mann, bei dem offenbar einiges an Alkohol im Spiel war, zeigte sich gegenüber den Beamten sofort aggressiv. Er rief Parolen und betitelte die Polizisten mit verschiedenen Schimpfwörtern. Die Beamten nahmen den Mann, bei dem ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp zwei Promille ergab, in Gewahrsam. Er ließ sich im Bereich einer Treppe fallen. Dadurch kam ein Polizist ebenfalls zu Sturz. Er wurde dabei so schwer an der Schulter verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste, teilte die Polizei mit. pol