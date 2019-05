Beim Einparken Unfall verursacht

Eine aufmerksame Kronacherin beobachtete am Samstag gegen 17.40 Uhr, wie der 54-jährige Fahrer eines Land-Rovers beim Einparken in der Amtsgerichtsstraße in Kronach einen hinter ihm stehenden Mini-Cooper touchierte und sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Unfallverursacher, der sich sogar von seiner Ehefrau beim Einparken hatte einweisen lassen, konnte schnell ermittelt werden und muss sich jetzt wegen einer Verkehrsunfallflucht verantworten. Am Mini-Cooper entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. pol