Beim Einparken Pkw touchiert

Eine 77-Jährige wollte am Donnerstag, gegen 10.30 Uhr, auf dem Parkplatz am Ofenthaler Weg einparken. Hierbei touchierte sie mit der vorderen rechten Fahrzeugfront ihres VW Golf die Anhängerkupplung eines geparkten Geländewagens. Bei dem Aufprall entstand nur am Fahrzeug der Unfallverursacherin ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro. pol