Beim Einparken krachte es

Am Mittwochnachmittag wollte ein 64-jähriger BMW-Fahrer rückwärts in eine Parkbucht eines Baumarktes in der Fuldaer Straße einparken. Hierzu fuhr er zunächst am Parkplatz vorbei, um dann zurückzustoßen. Bevor er dies in die Tat umsetzen konnte, fuhr ein 45-jähriger Opel-Fahrer vorwärts in die genannte Parkbucht. Der BMW-Fahrer bekam dies nicht mit und setzte weiter zurück, bis es zum Zusammenstoß kam. Der BMW wurde am Heck beschädigt, die Schadenshöhe beträgt ca. 1500 Euro. Auch der Opel wurde beschädigt, der Schaden beträgt ca. 300 Euro. pol