Beim Einparken krachte es

Als ein 55-jähriger VW-Fahrer am Dienstagnachmittag rückwärts in die Parkbucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes fuhr, stieß er mit der Anhängerkupplung seines Transporters gegen einen dahinter stehenden Mitsubishi. Während der VW unbeschädigt blieb, entstand am Mitsubishi ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. pol