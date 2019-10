Überschätzt hat am Montagmorgen eine Frau den Abstand zu einem benachbarten Pkw. Gegen 7.25 Uhr parkte die Autofahrerin in der Straße "Blankenäcker" in Garitz ein. Dabei beurteilte sie den Seitenabstand zu einem Pkw, der bereits am rechten Fahrbahnrand abgestellt war, falsch. Ihr Auto touchierte den Frontstoßfänger des geparkten Fahrzeuges. An beiden Autos entstand Schaden in Höhe von je 500 Euro, meldet die Polizei. pol