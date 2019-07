Beim Einparken hat es gekracht

Am Montag parkte eine 46-Jährige ihren schwarzen BMW auf dem Parkplatz in der Bräugasse, als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden am hinteren, linken Radkasten fest. Links neben ihr parkte ein Ford, der ebenfalls einen frischen Unfallschaden am vorderen, rechten Radkasten aufwies. Daher wurde an diesem Fahrzeug ein Hinweiszettel angebracht. Der Ford-Fahrer kam dann etwas später zur Dienststelle der Polizei und gab zu, den Unfall verursacht zu haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 2500 Euro. pol