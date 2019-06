Eine Autofahrerin stieß am Donnerstagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, in der Straße "Am Bödelein" beim Einparken gegen ein bereits dort ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug VW Golf, so dass ein Schaden von circa 3000 Euro entstand, teilt die Polizeiinspektion in Bad Kissingen am Freitag mit. pol