Beim Einparken gegen Pkw gestoßen

Ein 41-Jähriger ist am Sonntagmittag, gegen 11.55 Uhr, mit seinem Pkw Ford in der Schurzstraße leicht gegen einen geparkten Pkw Ford, der hinter ihm stand gestoßen. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden im Gesamtwert von 1300 Euro. Die Halterin des geparkten Fahrzeugs konnte persönlich angetroffen werden, so dass vor Ort die Personalien direkt ausgetauscht werden konnten. pol