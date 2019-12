Beim Einparken gegen Pkw geprallt

Ein Skoda-Fahrer wollte am Mittwochmorgen, gegen 09.30 Uhr, in der Maxstraße vorwärts einparken. Dabei stieß er gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw BMW, so dass ein Schaden von circa 1300 Euro entstand. Vorbildlich hinterließ der Mann am beschädigten Fahrzeug eine Nachricht und meldete den Unfall der Polizei. pol