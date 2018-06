Beim Einparken: Drei Mal dagegengestoßen

pol



Gleich drei Mal ist ein älterer Daimler-Fahrer am Sonntag, 17. Juni, beim Einparken in der Bismarckstraße gegen das hinter ihm stehende Fahrzeug gestoßen. Er sah sich zwar die Schäden an, entfernte sich dann aber von der Unfallstelle, ohne sich weiter darum zu kümmern. Augenzeugen machten die geschädigte Halterin ausfindig, die dann allerdings erst am Dienstag die Polizei verständigte. Ihren Schaden schätzt die Polizei auf rund 700 Euro.