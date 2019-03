Beim Einparken den Nachbarn erwischt

Ein Kleinunfall, so die Polizei Bad Kissingen, hat sich am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz in der Schützenstraße ereignet. Hierbei habe eine Hyundai-Fahrerin beim Einparken ein daneben befindliches Fahrzeug touchiert. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Vorbildlicherweise teilte sie den Verkehrsunfall der örtlichen Polizeidienststelle mit, weshalb die Fahrzeugführerin lediglich mündlich verwarnt wurde, berichtet die Polizeiinspektion Bad Kissingen am Wochenende. pol