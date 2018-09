Bad Kissingen vor 13 Stunden

Beim Einparken anderes Fahrzeug gestreift

Eine Opel-Fahrerin wollte am Donnerstagmorgen auf einem Parkplatz in der Hartmannstraße in eine Parklücke einparken. Dabei streifte sie mit ihrem Fahrzeug den Opel eines 53-Jährigen, so dass ein Schad...