Bad Kissingen vor 14 Stunden

Beim Einparken anderes Auto beschädigt

In der Bismarckstraße kam es am Samstagmittag zu einem Unfall. Eine Autofahrerin beschädigte beim Einparken in eine Parklücke einen anderen Wagen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt 1500 Eur...