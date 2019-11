Beim Einordnen zu weit nach links

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Haßfurt. Gegen 18.30 Uhr befuhr eine 71-jährige Frau mit ihrem VW die Osttangente. Vor der Kreuzung zur Zeiler Straße wollte sie sich auf der Linksabbiegerspur einordnen, kam dabei jedoch zu weit nach links, so dass sie mit ihrem Auto mit einem entgegenkommenden VW Passsat zusammenstieß. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Jedoch entstand ein Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro.