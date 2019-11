Beim Einkaufen beklaut worden

Am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr, wurde einer Rentnerin in einem Supermarkt in der Hammelburger Straße in Oberthulba eine Geldbörse entwendet, die im Einkaufswagen in einem Korb lag. Als die Geschädigte ihren Einkaufswagen kurz aus dem Blick ließ, nutzte der Täter die Gelegenheit und nahm den Geldbeutel an sich. Dieser konnte kurze Zeit später in der Nähe einer Gärtnerei mitsamt den Dokumenten aufgefunden werden. Das Bargeld fehlte allerdings. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 09732/9060 entgegen. pol