Beim Einfahren nicht aufgepasst

Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 15.30 Uhr in der Oeslauer Straße ereignete. Zum Unfallzeitpunkt wollte eine 69-Jährige mit ihrem Pkw vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in die Oeslauer Straße nach links einfahren. Zum gleichen Zeitpunkt bog eine 49-Jährige mit ihren Golf in die Zufahrt zum Einkaufsmarkt ab. Hier kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. pol