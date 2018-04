Beim Einfahren in Straße krachte es

Beim Einfahren von einem Grundstück auf die Kissinger Straße übersah ein 33-jähriger Opel-Fahrer am Donnerstag den Seat eines 20-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Während am Opel ein Frontschaden entstand, wurden am Seat die Tür und der hintere Kotflügel der Fahrerseite beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt jeweils ca. 2000 Euro. pol