Am Freitag um 18.25 Uhr übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr der Ringstraße in Hofheim ein 20 Jahre alter Fiat-Fahrer den vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Seat. Der befand sich schon um Kreisverkehr und hatte Vorfahrt. Durch den anschließend folgenden Zusammenstoß von Fiat und Seat entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von 4000 Euro. Verletzt wurde niemand. Dem Unfallverursacher erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige.