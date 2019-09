Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen kam es am Montag, gegen 8.55 Uhr. Eine 50-jährige Frau fuhr in der Von-Hess-Straße vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ein und übersah dabei einen vorbeifahrenden Opel. Dabei touchierte die Fahrerin mit ihrem Kleintransporter den Opel. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. pol