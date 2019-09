Am Sonntag zur Mittagszeit befuhr ein 81-jähriger Mann die Abfahrt von der Nordbrücke und wollte in die B 85 in Richtung Süden einfahren. Hierbei übersah er den Pkw eines 55-jährigen, der die B 85 in südlicher Richtung befuhr. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.