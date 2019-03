Bubenreuth vor 19 Stunden

Beim Einbiegen die Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch gegen 14.45 Uhr ist eine 28-jährige Frau mit ihrem Auto in die Hauptstraße in Bubenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) eingefahren und hat dabei die Vorfahrt einer 54-jährigen Frau missachtet...