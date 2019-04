Forchheim vor 19 Stunden

Beim Einbiegen den Überblick verloren

Zu einem Zusammenprall kam es in Forchheim am Mittwochmittag, als ein 67-jähriger Toyotafahrer beim Einbiegen in die Äußere Nürnberger Straße eine 32-Jährige übersah. Die Frau war mit ihrem VW stadtau...