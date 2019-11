Beim Einbiegen Auto übersehen

Am Freitag gegen 21.20 Uhr wollte eine 46-jährige Autofahrerin von der Bahnhofstraße in Gräfenberg nach rechts in die Bundesstraße 2 einbiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden 20-jährigen Autofahrer, so dass beide Fahrzeuge kollidierten. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, allerdings entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro.