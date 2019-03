Beim Ehestreit wurde auch ein Beil eingesetzt

Zu einem Streit zwischen einem getrennt lebenden Ehepaar wurde die Polizei Kronach am Dienstagvormittag gerufen. Beide im selben Wohnhaus lebende Ehepartner hatten sich wegen einer Reparaturrechnung für die Heizungsanlage in die Haare bekommen. Der Streit eskalierte, als die Noch-Ehefrau ihren Gatten deswegen zur Rede stellen wollte. Die 71 Jahre alte Rentnerin wurde jedoch nicht in die Wohnung des Mannes gelassen, worauf sie unter Zuhilfenahme eines Beiles den Glaseinsatz der Wohnungstür einschlug. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf rund 300 Euro.