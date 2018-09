Beim Bezahlen im Laden den Knall gehört

Eine Unfallflucht hat sich am Mittwochmittag in der Heroldsbacher Straße in Hausen ereignet. Dort hatte eine 45-Jährige ihren orangen Fiat ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als sie sich im angrenzenden Laden beim Bezahlen befand, vernahm sie einen Knall. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, sah sie den Außenspiegel ihres Fahrzeugs am Boden liegen.