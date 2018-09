Beim Ausscheren nicht aufgepasst

Beim Ausscheren nach links zum Überholen eines vor ihr fahrenden Fahrzeugs übersah am Dienstagmittag eine 29-jährige BMW-Fahrerin auf der A 73 in Fahrtrichtung Süden den Mazda eines 30-Jährigen, der neben ihr auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Beim seitlichen Zusammenstoß entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden von circa 5000 Euro.