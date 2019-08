Eine 33-Jährige hupte am Donnerstagnachmittag vergebens, als auf dem E-Center Parkplatz in der unteren Au in Münnerstadt eine 61-jährige Pkw-Fahrerin kurz nach ihr aus einer Parklücke stieß. Die 61-Jährige überhörte ihre Warnung und touchierte das Fahrzeug der 33-Jährigen beim rückwärts Ausparken. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. pol