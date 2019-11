Beim Ausparken Taxi beschädigt

Eine 18-jährige VW-Fahrerin rangierte am Mittwoch gegen 16 Uhr aus einer Parklücke am Bad Kissinger Bahnhof heraus und touchierte hierbei ein dahinter abgestelltes Taxi. Der Sachschaden der beiden Fahrzeuge beläuft sich auf circa 2000 Euro. Die 18-Jährige wurde verwarnt, berichtet die Polizei am Donnerstag. pol