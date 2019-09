Beim Ausparken Passanten erfasst

Am Donnerstag gegen 8.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsladens in der Hartmannstraße ein Passant mit seinem Rollator von einem ausparkenden Fahrzeug erfasst. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrerin des Pkw entfernte sich aber von dem Unfallort. Sie konnte durch die Aussage einer aufmerksamen Zeugin durch die Streife ausfindig gemacht werden. Die 73-jährige Pkw-Fahrerin gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Auf sie wartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr, schreibt die Polizei. pol