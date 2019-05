Memmelsdorf vor 16 Stunden

Beim Ausparken nicht aufgepasst

Beim Rückwärtsausparken in der Scheßlitzer Straße übersah eine 52-jährige BMW-Fahrerin am Montagmittag ein herannahendes Auto. Beim Zusammenstoß entstand Blechschaden in Höhe von rund 4000 Euro.