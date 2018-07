Haard vor 13 Stunden

Beim Ausparken nicht aufgepasst

In der Albrecht-Merck-Straße in Haard kam es am frühen Samstagabend zu einem Kleinunfall mit einem Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Eine 26-jährige Autofahrerin parkte rückwärts aus einer Bucht...