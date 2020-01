Beim Ausparken krachte es

Am Dienstagnachmittag wollte in der Peter-Heil-Straße, bei der dortigen Schule, eine VW-Fahrerin rückwärts ausparken. Dabei übersah sie nach Polizeiangaben eine Opel-Fahrerin, welche zum selben Zeitpunkt auf den Parkplatz fahren wollte. Die VW-Fahrerin fuhr schließlich rückwärts auf den Opel auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. pol