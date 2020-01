Beim Ausparken krachte es

Am Mittwochabend, kurz nach 20 Uhr, fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Renault rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines großen Hotels in der Burgstraße in Reiterswiesen. Dabei stieß er gegen einen geparkten Mercedes. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand kein Schaden, schreibt die Polizei. pol